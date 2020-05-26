台股四度攻「萬一」失敗 漲126.03點收10,997

台股今（26）日四度攻「萬一」，開盤隨即站上10,900關卡，主要因權王台積電回神，鴻海、大立光也走揚超過1%，帶動市場信心，多方持續點火，指數最高來到11,046點，不過尾盤遇到賣壓，壓抑指數漲點，終場以上漲126.03點，收在10,997.21點，成交量達1,807.66億元，站回年線。

昨（25）日美股因陣亡將士紀念日休市一天，不過疫苗數據利多帶動美國期貨盤表現，盤中漲逾1%，進一步激勵亞洲主要股市走揚，其中，日股受惠解除緊急狀態加上政府加碼救經濟，日經指數再漲逾500點、港股在跌深後開始止穩，昨日止跌收漲，今日盤中漲逾400點。

盤面上防疫概念股走勢分歧，康那香、美德醫療、普生仍有買單敲進，持續高掛漲停；另外，多方也點火後新冠概念股如：觀光的夏都、遠雄來、燦星旅、易飛網、鳳凰等也攻上漲停板。

在電子權值股方面，台積電領頭今日股價上漲3.5元，鴻海、大立光也止穩走揚；而金融股今日也受惠買盤挹注，金融股指數盤中走揚逾1%，成為領漲的功臣之一。

法人認為，台股今日盤中過「萬一」，若今日外資有回頭買超搭配美股晚上開盤，明天有機會續攻半年線，後續可以觀察櫃買指數以及新台幣表現。在操作上，短線台股走勢仍為區間震盪整理，建議逢低布局，不追高，利用震盪汰弱換強，可聚焦汽車零組件、民生消費概念股及居家防疫等相關族群。