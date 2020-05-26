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興櫃股王昇佳27日公開申購 抽中1張現賺25萬

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

興櫃股王昇佳電子（6732）6月上旬將上櫃掛牌，明（27）日起一連3天辦理公開申購，每股公開申購價格498元，預計6月2日公開抽籤，近期股價維持在700元以上，今（26）日一度衝達754元，以盤中高價來計算，投資人抽中1張，將可望現賺25.6萬元。

昇佳是以感測晶片為技術核心的 IC 設計公司，專注於感測積體電路的研發、設計及銷售，產品包括光學感測晶片及微機電感測晶片等；去年營收48.1億元，年增148.3%，毛利率42%，年增8.45個百分點，稅後純益13.2億元，年增305.5%，EPS 35.1元；今年第1季營收13.5億元，年增88.71%。

昇佳2009年成立，母公司為上市公司矽創，多年來在微機電結構設計投注大量資源，進行整體結構設計優化感測元件可靠性，與持續精進電容感測電路的準確性，使其可以達到手機大廠規格要求。

昇佳主要產品為光學感測晶片中的環境光感測晶片及近接感測晶片，終端應用為智慧型手機；另外還有微機電感測系統中的加速度感測晶片，終端應用為智慧型手機及穿戴式裝置。

在智慧型手機全屏化的趨勢下，昇佳是唯一能夠提供成熟手機光學感測晶片狹縫解決方案的公司；在屏下解決方案，全球也僅有昇佳和奧地利AMS兩家公司，目前全球前六大手機品牌廠，除了Apple之外，都是昇佳主要客戶，推估昇佳去年光學感測晶片出貨量，在全球智慧型手機市占達42.5%，已與AMS在伯仲之間。

昇佳穩居興櫃股王，預計6月上旬上櫃掛牌，這次辦理初次上櫃普通股承銷，採競價拍賣和公開申購辦理，競拍股數為2,546仟股，公開申購股數736仟股；根據證交所資料，參與競拍的投標單筆數共4,640筆，合格標單4,306筆，以美國標決定競拍得標價格，全數拍賣成功。

開標結果為最低得標價格628.01元，最高得標價格683元，得標加權平均價格638.22元；昇佳公開申購價格為498元，公開申購將自5月27日起開放至29日止，預計6月2日公開抽籤。

昇佳今日股價持續上漲，早盤以740元開高，一度衝達754元，以今日盤中最高價來推算，參與公開申購的投資人若抽中1張，等於現賺25.6萬元，不過，中籤者實際獲利仍要看上櫃後的股價的表現而定。

昇佳股價在去年11月1日曾飆達850元的天價，其後則是一路走跌，今年3月19日一度下滑至427.51元，之後股價反彈走高，今日盤中衝達754元。

智慧型手機

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