興櫃國鼎搭新冠商機議題 股價啟動漲勢

興櫃旳國鼎（4132）傳出新冠相關研發傳好消息，今（26）日興櫃股價由開盤的40.47元一路大漲，最高來到64.8元，盤中振盪激烈，平均股價在46元區間波動。

國鼎表示，研發中小分子新藥Antroquinonol（Hocena），向美國 食品藥物管理局（USFDA）申請在美國進行新冠肺炎（Covid-19）人體二期臨床試驗審查（IND），已獲USFDA收案，隨著公告利多消息，股價也跟著大漲。

該公司表示，該小分子新藥係國鼎生技獨立研發，預計完成時間，依據USFDA收案通知函（收案號碼：IND149841），本案在收件日期的30天後（美國時間2020年6月18日），除非經USFDA提早通知或有異議外，即可進行人體試驗。屆時可進行人體試驗，或經USFDA提早通知或有異議時，將另行發佈重大訊息。

研發新藥名稱Antroquinonol（Hocena），主要針對輕度至中度新冠肺炎住院患者的安全性及功效性評估之第二期人體試驗。試驗採用隨機、雙盲及安慰劑對照的設計。預計進行所有研發階段口服劑型、二期臨床試驗。