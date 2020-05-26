台股四度攻「萬一」 創下波段新高

台股今（26）日四度攻「萬一」，開盤隨即站上10,900關卡，主要因權王台積電回神，鴻海、大立光也走揚超過1%，帶動多方信心，持續點火，盤中漲約150點，指數最高來到11,046點，站回年線以及11,000關卡，量增價漲，創下波段新高。

昨（25）日美股因陣亡將士紀念日休市一天，不過疫苗數據利多帶動美國期貨盤表現，盤中漲逾1%，進一步激勵亞洲主要股市走揚，其中，日股受惠解除緊急狀態加上政府加碼救經濟，日經指數再漲近400點、港股在跌深後開始止穩，昨日止跌收漲，今日盤中漲近400點。

盤面上防疫概念股走勢分歧，康那香、美德醫療、普生仍有買單敲進，持續高掛漲停；另外，多方也點火後新冠概念股如：觀光的夏都、遠雄來、燦星旅、易飛網、鳳凰等也攻上漲停板。

在電子權值股方面，蘋概三王不畏外資提款，台積電領頭今日股價上漲5.5元，鴻海、大立光也止穩走揚；而金融股今日也受惠買盤挹注，金融股指數盤中走揚1.5%，成為攻「萬一」的功臣之一。

法人認為，近期台股三度挑戰年線未果，加上美中貿易紛爭升高，美國加大對華為禁令及香港疫情干擾，使得指數回落月線支撐。考量台股月線持續走揚，使得上檔年線壓力與下檔月線支撐已壓縮在200點空間，指數持續收斂，多空即將表態。

在操作上，短線台股走勢仍為區間震盪整理，建議逢低布局，不追高，利用震盪汰弱換強，可聚焦汽車零組件、民生消費概念股及居家防疫等相關族群。