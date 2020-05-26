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兩檔個股振幅大！高端、國光人氣依舊 股價上衝下洗
受到新冠疫情影響，改變生技股的需求，投資人吹捧相關的防疫需求族，隨著近日大漲後今（26）日振盪激烈，疫苗雙雄國光生（4142）、高端疫苗（6547）兩檔個股振幅都相當大，分別達7%及14%。
今年全球受到新冠疫情衝擊，巴西、印尼疫情轉趨嚴重，造成全球確診人數大幅攀升，引發生技醫療相關需求，尤其，短期疫情無法解決，疫苗成為人類最期待的商品，高端股價站上百元後，今天振盪激烈，但跌下來後買盤立即進場，依舊是台股盤面最夯的族群。
生技相關概念股人氣「強強滾」，高端疫苗今天早盤一度創新高來到110元，後漲多後回檔修正，股價回到95.8元，股上衝下洗，一度從大漲到翻黑，振幅達14%，買盤還是很旺，不到10點30分，成交量已經達1.5萬張。
國光生疫苗8月要進入人體試驗，市場也抱很大的期望，在被分盤交易的情況下，交投還是很熱絡，今天早盤一度漲到69元，雖然盤中有點回檔，但還在紅盤之上，最低為64.5元，振幅達7%。
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