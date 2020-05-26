惠特今年營運看俏 股價短線有望挑戰波段新高
全球最大LED測試及分選設備製造商惠特（6706）5月股價重新站上回百元關卡之上後，技術面再由多方掌握，股價拉出一波強勁漲勢，上周股價高點來到160元，近日雖然小幅量縮拉回整理，但股價仍站穩在長線高檔區，今（26）日盤中，該股上漲約1%至2%，股價高點來到150元，短線有機會重新挑戰前波高點160元價位。
市場法人指出，惠特今年下半年起將受惠蘋果在平板及筆電，導入MiniLED 背光源，帶動其LED點測及分選代工收入出現較明顯的成長動能。
天風國際證券分析師郭明錤也看好惠特在蘋果Mini LED供應鏈的貢獻度，估惠特今年營收可望年增三至四成，並估其全年每股稅後純益可望達8至10元。
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