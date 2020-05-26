國鼎股價早盤飆漲60% 盤中震盪激烈

台股指數今（2020）年由高檔跌落萬一點關卡後，今（26）日第四度再攻萬一關卡，今日因美股道瓊電子盤大漲而帶動台股攻勢，多頭在盤中收復年線以及11,000關卡，量增價漲，創下波段新高。不過尾盤遇到賣壓，壓抑指數漲點，終場以上漲126.03點，收在10,997.21點，成交量達1,807.66億元，站回年線。

2020-05-26 14:43