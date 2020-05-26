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國鼎股價早盤飆漲60% 盤中震盪激烈
國鼎（4132）今（26）日股價今日開高走低，一早衝高到64.8元後，漲幅約60%，但股價隨著爆量卻滑落至開盤價的41元附近後震盪，分析師表示，興櫃股票的漲跌幅大，籌碼往往是影響股價的重要因素，除了關注基本面之外 ，也應留意籌碼面的影響。
國鼎昨日公告，研發中小分子新藥Antroquinonol（Hocena），向美國食品藥物管理局（USFDA）申請在美國進行新冠肺炎（Covid-19）人體二期臨床試驗審查（IND），已獲USFDA收案。
分析師說，近期多家生技股提出有關新冠肺炎的快篩或相關疫苗研發進展，相關股價在市場都獲得買盤注入，股價也飆漲。第一金投顧董事長陳奕光說，目前生技股的股價較難以評估，主要是在疫情變化中，來自不同層面的資金會湧入生技股，在不易評估合理股價水準時，投資人介入這類生技股，應當嚴控資金風險，以及停利、停損的控管。
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