蘋概三王領漲 台股開高走高再站上萬一大關

台積電(2330)今(26)日開高走高，股王大立光、鴻海也是開高表現，蘋概三王領軍，防疫股包括口罩、疫苗等股也是強漲攻勢，台股早盤開高走高，一度衝達11,033.29點，大漲162.11點，再站上萬一大關。

台股今日以10,903.32點開 力上漲32.14點，指數開高走高，主要是由權值股領軍，台積電早盤以295元開高，上漲3元，一度拉升至297元，盤中漲幅1.54%；股王大立光也以紅盤3,885元開高，盤中漲幅1.69%；鴻海早盤以73.7元小紅開出，盤中漲幅2.03%。

防疫股也是盤面上亮點，康那香亮攻上漲停，國光生、亞諾法、恆大、毛寶、杏輝等股都是上漲攻勢；另外題材股也有表現，夏都、遠雄來、銘旺科、南緯等股盤中亮燈漲停；台股指數開高走高，一度衝達11,033.29點，盤中各類股齊揚。