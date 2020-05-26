快訊

68歲洪金寶暴瘦模樣曝光 網驚「比70歲譚詠麟老」

雙層公寓的木村花之死：又殺一人的「日本誹謗中傷」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳佩奇：觀察技術面 順勢布局

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
國泰證期顧問部分析師吳佩奇。圖／國泰證期提供
國泰證期顧問部分析師吳佩奇。圖／國泰證期提供

台股近期在下跌有量、上漲量縮的量價背離格局，加以均線糾結且走平的情形下，短線操作難度可謂不低。國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，觀察多空雙方在月線附近的消長，以及盤中壓力、支撐點位互換，順勢布局將是較合理的做法。

吳佩奇表示，雖然上周外資在證券與期貨同步偏空布局的動作尚未改變，但從代表市場多空態度的選擇權未平倉（賣權／買權）比率回升至155%左右，顯示整體避險需求有所下滑。

隨著新冠肺炎疫苗進入初步試驗階段，先前對於過早重啟經濟可能發生二度疫情的擔憂得以獲得紓解，市場樂觀情緒推升台股指數再次重登11,000點大關。

但受到美國宣布將擴大封殺華為及港版國安法的雙重衝擊下，上周拖累大盤拉回並測試月線支撐，所幸低接買盤進駐之下，台股昨（25）日留下近百點的下影線外，更由黑翻紅，今（26）日早盤則再度往萬一點關卡邁進。

台股指數 國泰

延伸閱讀

期貨商論壇／輕原油期 正面看待

短中均線蓋頭下彎 吳佩奇：月線支撐是防守重點

期貨商論壇／輕原油期 盯均線

期貨商論壇／原油期 正面看待

相關新聞

蘋概三王領漲 台股開高走高再站上萬一大關

台積電(2330)今(26)日開高走高，股王大立光、鴻海也是開高表現，蘋概三王領軍，防疫股包括口罩、疫苗等股也是強漲攻勢...

台積電回神 台股開盤10,903.32點、漲32.14點

昨（25）日美股因陣亡將士紀念日休市一天，今（26）日開盤上漲32.14點，開在10,903.32點，突破10,900關...

收復失土！達八檔漲停 觀光股變台股人氣王

國外疫情雖仍吃緊，但國內因連四十三日零本土病例，加上中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中極力「代言」國旅，觀光股昨天全面大漲...

油國基金出脫...台積被賣超70萬張 國巨、鴻海排第二第三

全球主權基金近期連連賣台股，台積電、鴻海等權值股殺聲四起，外資在5月賣超突破1,400億元，今年來累計賣超已達6,589...

國鼎股價早盤飆漲60% 盤中震盪激烈

國鼎（4132）今（26）日股價今日開高走低，一早衝高到64.8元後，漲幅約60%，但股價隨著爆量卻滑落至開盤價的41元...

散戶挺進 證券劃撥存款創高

中央銀行3月降息1碼，存款利率驟降使定存戶資金鬆動、轉投股市懷抱；散戶螞蟻雄兵摩拳擦掌、準備逢低敲進優質股票，中央銀行昨...

營運恢復成長 華星光股價暴漲1.5倍

光纖元件廠商華星光（4979）股價自3月下旬觸底後，2個月的時間股價暴漲近1.5倍，昨（25）日大漲5.3%收在24.7...

國旅動起來 觀光股紅通通

國外疫情雖仍吃緊，但國內因連43日零本土病例，加上在中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中極力「代言」國旅下，端午節之前國內度...

降息帶動 螞蟻雄兵湧進台股

因應新冠肺炎疫情，中央銀行三月降息一碼，存款利率驟降使存款族轉投股市懷抱；散戶螞蟻雄兵摩拳擦掌、準備逢低敲進優質股票。央...

友訊股東會延期 證交所罰違約金30萬

友訊更改今年股東常會召開日期，由6月15日延至29日，衍生出股東權益相關問題，證交所昨（25）日以重大訊息查證暨公開處理...

六公司業績發表 下周登場

臺灣證券交易所將於6月2日、3日及4日舉辦第2季上市公司業績發表會，以半導體及航運產業為主題，共邀請敦泰（3545）、十...

掌握ETF特性 拉高勝率

台股2003年發行ETF以來，ETF追蹤特定指數報酬為目標的特色廣泛為大眾熟悉，但隨著市場演變，現在的ETF類型更多元，...

熱門新聞

油國基金出脫...台積被賣超70萬張 國巨、鴻海排第二第三

疫苗雙雄國光、高端 股價再攻漲停

抽中賺超過20萬！昇佳公開申購價訂498元

興櫃 又見3「生」力軍漲到熔斷

華新科老董、副董 近三月加碼自家股票

聯發科年報揭露 董座蔡明介躋身「億元男」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。