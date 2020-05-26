吳佩奇：觀察技術面 順勢布局

台股近期在下跌有量、上漲量縮的量價背離格局，加以均線糾結且走平的情形下，短線操作難度可謂不低。國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，觀察多空雙方在月線附近的消長，以及盤中壓力、支撐點位互換，順勢布局將是較合理的做法。

吳佩奇表示，雖然上周外資在證券與期貨同步偏空布局的動作尚未改變，但從代表市場多空態度的選擇權未平倉（賣權／買權）比率回升至155%左右，顯示整體避險需求有所下滑。

隨著新冠肺炎疫苗進入初步試驗階段，先前對於過早重啟經濟可能發生二度疫情的擔憂得以獲得紓解，市場樂觀情緒推升台股指數再次重登11,000點大關。

但受到美國宣布將擴大封殺華為及港版國安法的雙重衝擊下，上周拖累大盤拉回並測試月線支撐，所幸低接買盤進駐之下，台股昨（25）日留下近百點的下影線外，更由黑翻紅，今（26）日早盤則再度往萬一點關卡邁進。