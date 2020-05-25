統計：投資人買台股五年 比高收債多賺20%

國人愛配息，高收債基金在台灣熱賣超過1億元，不過法人統計，在股債趨勢轉變下，投資台股更有吸引力。統計近五年，台股股息再投資的報酬率達57%，高於高收債指數40%，長期持有台股有望比高收債多賺近20%。

彭博統計，台股在2014年底至2019年底，共上漲2,689點，加上大方配息蒸發約1,960點，合計報酬率為50%。此時若再投資股利，報酬率更提高到57.2%，同期全球高收債指數為40.2%，美國高收債指數42.4%，歐洲高收債指數33.2%。

法人表示，債券收益率長期偏低，使債券報酬空間受到壓抑，高收債又有基本面挑戰，導致表現不如股市。

特別是去年底，高收債違約率一度來到3.3%，為2016年來高峰，違約金額也比2018年成長32%。信評機構Fitch預估，今年整體高收益債的違約率可能再增加到3.5%，意味投資人對高收債的信心下滑，一旦未來景氣不佳，恐引爆違約風險。

相較下，台股企業獲利穩定成長，即使碰上美中貿易戰，今年爆發新冠肺炎，企業營收仍處高峰，更重要是，老闆愈來愈大方，台股總股息已連年突破1兆元，今年預估約1.4兆至1.5兆元，挑戰歷史前三高。

由於企業獲利增長，加上股利跟著增，長期投資台股的報酬率突出，反映在外資持股比已升抵四成，穩健配息的大型股最受青睞。

元大投信表示，投資人領配息，在全球趨勢轉變下，應重新思考是否應將辛苦累積的資產，放到自己更熟悉，風險也相對可控的台股市場。歷史為證，台股報酬不見得比較差。

若想穩健取息，買大型股較能貼近大盤，可列投資首選。擅長買基金的基金族，亦可參考今年元大投信成立的「元大台灣高股息優質龍頭基金」，專買台股高息大型股，且月配息+年終配，可滿足需求。