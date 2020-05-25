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抽中賺超過20萬！昇佳公開申購價訂498元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

興櫃股王昇佳（6732）今（25）日辦理上櫃普通股承銷案，證交所指出，此次競拍得標加權平均價格為638.22元，最高得標價683元，訂定昇佳公開申購價格498元。以昇佳今天收盤達733元推算，若抽中一張，等於現賺23.5萬元，價差達47%！

昇佳公開申購將自5月27日起開放至29日止，6月2日公開抽籤。中籤者實際獲利視市況而定，不過以近期昇佳均超過600元，今天更漲到733元，價差都在10多萬至20多萬。當然，投資人口袋也要夠深，若抽中一張，至少應備妥申購價的49.8萬元。

證交所表示，昇佳此次辦理初次上櫃普通股承銷，採競價拍賣和公開申購辦理，競拍股數為2,546仟股，公開申購股數736仟股。

今天參與競拍之投標單筆數共4,640筆，合格標單4,306筆，以美國標決定競拍得標價格，全數拍賣成功，開標結果如下：

最低得標價格：628.01元

最高得標價格：683.00元

得標加權平均價格：638.22元

證交所依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，宣布昇佳辦理公開申購的價格為498元。

競拍 證交所

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