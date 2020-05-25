台股震盪守月線收漲60.03點 三大法人賣超29.4億
台股今（25）日以小紅盤開出，盤中高低點震盪155.29點，一度失守10,800點大關及月線，尾盤電子、金融股齊揚，終場以10,871.18點作收，上漲60.03點，成交量1,460.74億元，守住月線；三大法人賣超29.4億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超45.68億元，投信賣超2.39億元，自營商買超（合計）18.66億元，其中自營商（自行買賣）買超7.94億元，自營商（避險）買超10.71億元。
台股今日以10,812.94點開出，在權值股走跌，華為概念股續弱下拖累 大盤指數翻黑，一度下探至10,719.25點，下跌91.9點，權王台積電、鴻海開低終場以平盤作收，大立光收跌，聯發科成為多頭指標，但華為概念股整體仍是走弱居多，防疫股、生技股仍是盤面焦點，但漲跌互見，尾盤賣壓減緩，買盤歸隊，一度拉升至10,874.54點，上漲63.39點，終場收10,871.18點，漲幅0.56%。
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