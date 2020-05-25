多空交戰台股成功守住月線 漲60.03點收10,871

尾盤買盤回籠，帶動台股今（25）日收漲60.03點，收在10,871.18點，成交量達1,460.74億元，多方成功守住月線支撐；而櫃買指數則續續強表現，終場收在146.61點。展望後市，美股將休市一日，留意外資動向、香港國安法後續立法過程等。

台股早盤在權值股疲軟、華為概念股壓盤之下，指數一度跌破月線、10,800關卡，最低來到10,719點，為近一個多月來首次觸碰月線，盤中在新台幣止穩、賣壓解緩激勵下，買盤歸隊，加權指數、櫃買指數雙雙再度翻紅。

權值股表現較疲軟，蘋概三王的台積電、鴻海尾盤拉抬回到平盤，帶動指數漲點擴大，另外，聯發科、台灣高鐵、可成、中租-KY漲逾3%，引領市場多方信心；另外，中小型股表現持續活潑，元太、力旺、譜瑞-KY、信驊等走揚，進一步帶動櫃買指數創下波段新高。

防疫概念股走勢出現分歧，健喬、國光生、美德醫療、高端疫苗、康那香等攻上漲停，熱映、毛寶等則走弱。另外，觀光股也回神，遠雄來、夏都、六福、華園、美食-KY等紛紛亮起漲停燈。

在亞洲股市方面，今日亞洲股市表現漲跌互見，日股受惠解除緊急狀態，日經指數漲逾300點持續走揚，陸股、韓股在震盪偏弱，而港股則持續走跌，繼上周中國公布制定港版國安法後，恆指上周五已暴跌了1,349點，今日盤中再跌逾百點。

宏遠投顧副總陳國清指出，美中貿易戰及政治衝突可能越演越烈的影響，近期需提防台股大盤及個股股價會因意外利空造成漲多拉回的可能，也需提防輪流上漲的類股輪動到了高點轉折，可能變成輪流下跌的情況，意即電子股開始進入修正，接下來或可能是傳產及生技股漲多回跌。由於目前個股股價才剛從高檔區回跌下來，股價跌深可能出現反彈，不過，若是太早搶短的話，也可能會套在短線高點。