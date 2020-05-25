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大摩喊挑戰2,000元 信驊噴漲比下矽力

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
信驊25日最高衝上1,500元。資料來源：券商軟體
信驊25日最高衝上1,500元。資料來源：券商軟體

華為新禁令帶旺「浪潮」供應鏈，繼上周浪潮概念股神達（3706）一度飆漲，摩根士丹利最新報告喊進信驊，並將目標價大幅升上1,660元，樂觀情境下更上探2,000元，刷新外資圈紀錄。利多激勵信驊今（25）日強勢噴漲，也和矽力上演「股后肉搏戰」。

摩根士丹利先前給信驊1,314元目標價，在外資圈緊追美銀、瑞穗的1,550元，此次喊到1,660元，不僅刷新市場財測，也比下矽力在法人圈最高被喊到1,600元，連帶拉動兩大高價股激烈比價。

信驊今盤中最高衝上1,500元，矽力雖僅1,465元，但差距不大，兩方多頭打貼身肉搏戰，也助攻譜瑞、聯發科、緯穎等高價晶片股和伺服器股走強。

摩根士丹利表示，受到華為晶片供貨影響，信驊日前指出，大客戶浪潮市占將提升。目前浪潮全球伺服器出貨比重約5%-10%，華為受阻下，浪潮潛力可觀。

另一方面，阿里巴巴公布第1季營業費用達人民幣39億元，年減32%，較去年第4季下滑43%放緩。對此阿里巴巴強調，雲業務維持強成長，受惠疫情擴大在家辦公需求，雲業務沒有任何減速，體現在第1季營收跳增58%，未來還將在三年內投資280億美元衝刺。

摩根士丹利認為，阿里巴巴說法印證雲商機起飛，信驊在大陸供應鏈搶占有利位置，伴隨市場擴張的想像極大。尤其華為旗下海思向台積電下最後訂單後，必定迫切尋找第三方中介者，依一般認證耗時12-18個月，足夠支持信驊2021年躍進。

摩根士丹利預估，信驊今年每股純益（EPS）挑戰31.5元，明、後年更成長到44元、57元，近三年EPS成長率達29%、40%、31%。

此外，拜雲商機成長，摩根士丹利也列出依次看好的概念股，分別是Montage、信驊、祥碩、譜瑞和英特爾，目標價分為人民幣115元、台幣1,660元、1,222元、888元、美金61元。

信驊 摩根

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