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疫苗雙雄國光、高端 股價再攻漲停

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
國光生技董事長詹啟賢。聯合報系資料照
國光生技董事長詹啟賢。聯合報系資料照

台股今天上、下振幅加大，防疫相關的生技股今（25）日依舊是台股的人氣王，口罩概念股康那香（9919）續攻漲停外，疫苗概念股的國光生（4142）、高端疫苗（6547）兩檔個股都是再度漲停鎖住。

台股今天振盪激烈，出現漲多回檔修正，然而生技相關概念股人氣還是「強強滾」，不只是興櫃熱絡，集中市場中的恆大（1325）因漲多也被限制分盤交易，股價回檔出現跌停外，康那香、國光生、高端疫苗都順利攻漲停。

受到新冠疫情衝擊，造成全球確診人數大幅攀升，引發生技醫療相關需求，短期疫情無法解決下，全球都在等待疫苗，國光生疫苗8月要進入人體試驗，市場抱很大的希望，今天股價再攻漲停，高端則是有檢測跟疫苗雙利多，早早就亮燈鎖住，跟新冠醫療用藥研發有關的生華科（6492）今天盤中股價也再創新高。

高端成為這波防疫概念股當中，少數擁有雙利多個股，除了研發試劑外，高端與美國國衛院於2月簽訂合約取得美國國衛院開發的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)候選疫苗及相關生物材料，今天股價首度攻上100元，來到100.5元，再度攻上漲停。

高端自行研發的新型冠狀病毒核酸檢驗組，檢測市場傳喜訊僅需1.5小時的螢光反應時間，如果能順利通過許可，營運面有想像空間，成為市場資金追逐的寵兒；另外，高端專精還是疫苗，隨著全世界都在找疫苗，高端也是少數國內有能力能生疫苗的公司，更是吸引資金搶進。

國光最近成交量大增，就算被限制分盤交易，市場資金還是湧進，也顯示市場對於疫苗概念股的期待，國光是國內目前肺炎COVID-19疫苗研發進度明確，預計8月要開始進入第一期人體臨床試驗，國光考量目前國際大廠的研發進度，到也正在跟相關單位溝通，希望能比照美國疫苗研發經驗，縮短數據審查時間為2個月，有助於縮短開發時間。

疫苗 國光生 概念股

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