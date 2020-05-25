台股小漲1.79點 開在10,812.94點

台股今（25）日開盤小幅上漲1.79點，開在10,812.94點，早盤指數撐在月線之上，不過權值股表現較疲軟，權王台積電和鴻海呈現小幅拉回，大立光在平盤附近震盪，而防疫概念股仍市場焦點。

上周五美股因美中關係緊張，33家中企被列入黑名單，四大指數僅道瓊下跌，美股道瓊指數下跌0.04%，收24,465.16 點，標普500指數上漲0.24%，收2,955.45點，那斯達克指數上漲0.43%，收9,324.59點，費城半導體指數上漲0.63%，收1,802.31點。

法人認為，雖然美國疫苗研發出現進展，且Fed主席釋出超鴿派言論，以及全球解封動作加快，經濟回溫有望。不過，美中關係惡化、加上美國加強封殺華為，且港版國安法將造成地緣政治緊張，盤勢多空拉鋸，將壓抑台灣科技類股表現，目前上檔年線套牢反壓沉重，惟季線持續走多，為下檔提供強力支撐。

指數上有壓、下有撐，將在10,500~11,200點間震盪整理、個股表現，建議聚焦汽車零組件、民生消費復甦概念股及居家防疫等相關族群。