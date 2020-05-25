解封受惠股／六福、王品 動能復甦

國旅動起來，餐飲股可望先回溫。王品、美食-KY、六福等受惠於內需業務加持，在台灣疫情逐漸緩和後，國旅熱度可望持續升溫，帶旺觀光餐飲業。

王品首季因疫情衝擊，稅後虧損1.49億元，每股淨損1.98元，是2015年下半年以來單季首見虧損。王品表示，隨著中國大陸宣布疫情漸平穩，出台許多經濟政策，鼓勵民間消費，商場推出各項優惠，民眾出門消費的信心和意願大增，帶動經濟復甦動能。

展望本季，王品在5月母親節聚餐效應帶動，假日訂位已達九成。疫情趨緩後，民眾外出用餐狀況逐漸增加。

美食-KY首季稅後純益6,558萬元，年減近八成，每股純益0.36元，是2014年第3季以來低點。美食在營業成本控制得宜下，毛利率仍維持在同期次高的水準，顯示生產效率優良、成本控制迅速。至於營業費用，撙節幅度也優於預期，第1季仍然獲利，看好下半年營收回溫後，將帶動獲利能力復甦。

六福方面，疫情逐漸趨緩，該集團推出一系列促銷即優惠活動，要率先搶攻國旅爆發的商機。其中關西六福莊推出「與動物當鄰居 長住專案」，即日起至7月13日止，雙人入住剛果藍天房，三天兩夜只要1萬1,000元起（服務費另計），還包含早餐四客、客家套餐兩客等。另外，六福居祭出宅在飯店享度假專案，即起至8月31日止，雙人入住都會景觀套房，加贈兩包由五星主廚監製的常溫麵品料理包，一晚只要2,999元。