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解封受惠股／喬山、柏文 營運回神

經濟日報 / 記者黃文奇宋健生吳秉鍇／台北報導

各國部分城市陸續解封，有助帶動內需市場表現，包括紡織、健身概念股等看俏，其中紡織股儒鴻、聚陽，以及健身概念股喬山、柏文等均受到矚目，有機會在疫情和緩之際率先受惠。

紡織股方面，隨著運動用品品牌商Nike、Adidas歐、美門市陸續重啟，紡織業最嚴峻的谷底可望逐漸過去，近期帶動紡織股啟動反彈，加上防疫防護衣題材，受到市場矚目。法人表示，隨著品牌商在中國大陸的門市已經全部重新開業，加上歐美門市亦陸續解禁、重新開張，成衣業接單情形可望逐漸走出谷底，雖然完全復甦仍需要一段時間，但目前看來，訂單可望逐漸回溫。

喬山4月營收年減近一成，公司不諱言，自新冠疫情爆發以來，健身房配合當地政府防疫政策，暫時關閉，原先的展店或機台汰舊換新計畫因此往後推遲，以至影響4月商用器材營收表現。

儘管目前受疫情干擾，導致營收短期衰退，但喬山預估，4月已是最壞的時刻，隨著歐洲各國及美國城市逐步解封，市場對運動設備需求將重啟，5月起業績開始逐月回溫，下半年甚至會有一波擴張性的訂單出現。

擁有本土最大健身中心品牌「健身工廠」的柏文，受4月中旬海軍敦睦艦隊官兵感染疫情影響，申請付費延展會籍人數增加，同時會員進場運動和執行私人教練課程的意願也降低，致4月營收2.62億元，為近15個月新低。隨疫情趨緩，全台各場館的5月會員場人數已明顯增加。

疫情 健身

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