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解封受惠股／美利達、桂盟 出貨俏

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，歐美自行車衝擊最大。3月歐洲封城後的市場停滯，影響市場需求，現在隨著陸續解封，有利後市發展。在運動健身需求以及通勤安全考量下，近期歐洲才陸續解封，隨即市場需求就大增，包括巨大、美利達與桂盟都可望因而受惠。

巨大指出，隨著疫情在5月初出現緩和跡象，歐洲經濟活動逐步恢復，讓停滯一個多月的自行車及電動自行車銷售開始活絡。此次疫情也為自行車產業帶來新的契機，民眾運動意識提升，帶來indoor cycling的需求；各國政府也大力鼓勵民眾多騎車運動及代步，為自行車及電動自行車的銷售帶來正面效益。

巨大電動自行車仍是歐洲市場主流，也是巨大集團業績主要成長動能之一，藉由產品更多元化及不斷創新，預期將可帶動銷售成長。

另家自行車大廠美利達表示，目前電動自行車訂單維持不變。美利達第1季電動自行車的出貨量年增率達到57%，不過受到傳統自行車出貨減少，抵消營收成長。

原先法人認為，此波疫情恐導致第2季電動自行車出貨出現較去年同期減少的局面，預期歐美各地封城將造成拉貨需求遞延，在疫情獲得控制之前，出貨動能可能會進一步縮減，不過，市場變化速度似乎超出法人的預期。

鏈條大廠桂盟也指出，在歐美疫情趨緩下，自行車在交通與休閒趨勢下，重新受到重視，歐洲許多國家開始增設自行車專用道，以便讓民眾安心騎乘。

電動自行車 疫情

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