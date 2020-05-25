解封受惠股／巨大、聚陽 法人搶進

歐美多國陸續解除封城，加上新冠肺炎疫苗開發漸露曙光，壓抑已久的消費即將爆發，有利後市，市場資金正尋找下一波潛力題材股，「解封受惠股」成為矚目焦點。觀察近十個交易日，巨大、美利達等均獲三大法人買單。

其中以買超巨大8,790張最多，美利達買超2,582張、聚陽買超1,678張。但同時期，儒鴻、六福被出脫減碼。

進一步分析十大「解封受惠股」股價表現，由於大盤多頭氣盛，這些個股近十個交易日以來股價也呈現全數上漲的景況。法人機構指出，儒鴻4月營收雖雙位數衰退，但為近期谷底，5月成衣及布廠稼動率分別從70%、50%回復至90%，第2季營運估逐月向上。疫情期間，客戶以短單為主，儒鴻交期快且具創新能力，此波疫情下，將是供應鏈洗牌下的受惠者，且雖二大客戶大幅下調第3季訂單，但歐美5月將開始部分解封，將有利訂單回流。

王品方面，首季稅後淨損1.49億元，每股淨損1.98元，4月營收達8.64億元，年減28.2%，但月增逾13%；王品隨著中國大陸宣布疫情漸進平穩，消費力道轉強，以五一長假期間來看，大陸事業群表現都高於當地餐飲業平均水準，因此對未來營運保持審慎樂觀、逐漸轉好的看法。

桂盟方面，疫情逐漸緩和，對於第2季營運影響降低，加上政府政策將推動消費者行為改變，桂盟是全球自行車鍊條龍頭廠商，有望受惠自行車人口提升，看好近期營運表現，預估今年每股純益約有7.4元的水準。