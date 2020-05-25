解封受惠股 短線人氣王

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，全球各地開始有限度解封，各項需求瞬間爆發，其中以運動相關產業、消費類如觀光餐飲族群、自行車等業者的股價表現最強勢，激勵「解封受惠股」成為台股短線新寵。

各國強化防疫，紛紛祭出管控措施，隨著新增確診病例出現下滑趨勢，且各國政府為避免對經濟造成過度衝擊，包括中國大陸、美國、法國等都擬定解除封鎖，期望景氣盡早恢復元氣。

歐美國家陸續解除封城，經濟重啟腳步加速，台灣控制疫情得當，不少法人認為台股有機會成為解封後熱錢首批挹注市場，操作策略上，投資人可朝「解封」的題材性著墨。

法人認為，運動相關、觀光餐飲、自行車相關等概念股，可望成為各國解封後的首波受惠族群。

各國陸續解除居家管制令，由於民眾對自主健康管理的觀念更為重視，運動、自行車、健身風氣可望盛行，此外，觀光餐飲表現也可期待，可望帶旺相關廠商的業績表現。其中，儒鴻、聚陽、喬山、柏文、六福、美食-KY、王品、桂盟、美利達、巨大等是市場矚目的十大「解封受惠股」。

喬山受惠消費者運動比例提高，家用健身器材銷售呈跳躍式成長，尤以美國區的電子商務及喬山自有零售通路需求最顯著，未來在各國健身房重新開張下，喬山預期下半年有一波訂單出現。

近期喬山在健身房汰舊換新，或先前已簽約的新裝機拉動下，已陸續重新出貨，法人預估，5月起營收將逐月回溫，6月力拚成長。

連鎖餐飲集團美食-KY第1季財報優於市場預期，法人指出，第2季起因美國營收衰退衝擊4月表現，但考量中國大陸和美國疫情逐漸下滑，加上主要競爭者瑞幸咖啡在大陸市占率流失，預料美食的最壞狀況已過，可望因財務體質穩健有助拓展市占。