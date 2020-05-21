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高鐵股東會 通過股利1.2101元

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

台灣高鐵（2633）今（21）日股東會順利通過日前董事會因疫情考量修正後的股利1.21元。面對疫情，董事長江耀宗長強調，台灣高鐵已經做好準備，疫情過後將推出多項優惠產品及旅遊行程，並透過各項行銷策略，有效提升運量及營運成果。

高鐡在沒疫情前，原預計2019年每股現金股利1.22元，考量新冠肺炎疫情的影響，董事會也調整股利，改為每股配發現金股利1.2101元，總計少發出5,572萬元；今天股東會順利通過。完成第九屆董事選舉，下午將召開第九屆第一次董事會。

雖然去年高鐵的運量與營收雙雙創下歷史新高，今年一月下旬以來，新冠疫情影響重創全球的經濟發展，更對交通運輸業造成空前的衝擊。江耀宗表示，配合政府部署，高鐵全力以赴投入各項防疫工作，為旅客打造安全、安心的乘車環境，完成每日載運數以萬計的旅客往來南北，維繫台灣社會、經濟的必要運作。

然而根據高鐵統計，在疫情影響下，今年設計的旅運人數創新高，恐怕要達成較為困難，原來預估可達6,837萬人次以上，年增1.4%；今年3月表現低迷，單月旅運人次只有352.9萬人次，客座利用率也從1月70.79%，下滑到39.87%，單季客座利用率53.67%；今年第一季僅1,372.9萬人次，不過，今天高鐵股東會則未提是否要下修。

疫情 股東會

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