利空出盡？！儒鴻、聚陽擔綱 紡織股大跳反彈秀

隨著運動用品品牌商Nike、Adidas歐、美門市陸續重啟，紡織業最嚴峻的低谷可望逐漸過去，帶動紡織股啟動反彈行情，成衣股今日價量具揚，扮演吸金指標。紡織股王儒鴻（1476）今盤中來到296元，漲幅近6%，聚陽（1477）一路挾量震盪走高，盤中來到137元，漲幅逾8%。另外，宏遠（1460）因搭上口罩、防護衣題材，開盤即跳空漲停，盤中並鎖穩在漲停價位。

在高價股表態下，紡織類股指數今盤中來到463.05點，上漲1.88%，穩居5日均線之上。法人表示，隨著品牌商在中國的門市已經全部重新開業，加上，歐美門市亦陸續解禁、重新開張，成衣業接單可望逐漸走出低谷，雖然復甦仍需一段時間，但目前看來，訂單可望逐漸回溫。

儒鴻4月營收年衰退26%，法人表示，目前看來，4月營收應會是低谷，5月隨著成衣和布廠稼動率回升，有助營收逐月向上。此外，疫情期間以短單為主，也凸顯儒鴻交貨快與創新力，將是供應鏈洗牌後的受惠者。不過，也有法人持悲觀看法，認為從品牌商下修下半年訂單看來，顯示即便疫情過去，市場需求仍需一段時間復原，品牌商去庫存壓力將持續至明年第一季。

聚陽日前公告4月自結稅前盈餘8,928萬元，較去年同期衰退31.7％、月減58%。累計前四月盈餘6.73億元，年減11.1%，換算每股稅前盈餘3.06元。法人表示，聚陽美國客戶可望在5月中下旬解封，若順利有助5月營收較4月成長，不過，整體而言，未來兩季的能見度仍差，且客戶庫存高，快速恢復機率不高。