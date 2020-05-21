國內股市創舉 金管會研擬中小企業版
金管會主委黃天牧今（21）日在立法院表示，為協助中小企業籌資，今年會研議在資本市場用另一個新的模式，讓中小企業可以在資本市場募資。
黃天牧在立法院會前受訪時，對於振興經濟有何作法表示，昨天蔡英文總統提到，要改革金融，運用多元化金融手段支應產業發展，金管會未來在資本市場會有作法，來滿足中小企業籌資需求。
立委曾銘宗詢問未來施政重點時，黃天牧也表示，在證券方面，目前直接金融比重只有10%幾，在國際間算低，未來在中小企業透過資未市場籌資，會有具體作法。
黃天牧在答覆立委林楚茵質詢時進一步表示，今年會研究如何在資本市場用另一個新的模式，幫助中小企業在資本市場籌資，目前有上市櫃、興櫃、創櫃板等，未來會討論出另一個中小企業在資本市場籌資標準，這是今年會做的。
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