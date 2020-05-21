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台積電領軍 台股開高走高突破年線、萬一大關

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電。（歐新社）
台積電。（歐新社）

美股周三齊揚，推升台股今（21）日開高走高，早盤一連攻克年線及萬一大關，指數以10,933.21點開出後一路往上攻，一度衝達11,021.66點，上漲113.86點，盤中維持高檔上漲攻勢。

美股周三大漲，道瓊工業指數收漲369.04點，漲幅1.52%，以24,575.9點作收；標普500指數勁揚48.67點，漲幅1.67%，收在2,971.61點；那斯達克指數收高190.67點，漲幅2.08%，以9,375.78點作收，費城半導體指數收漲65.18點，漲幅3.67%。

美股齊漲，台股開高走高再度站上萬一大關，早盤以10,933.21點開高後走高，台積電領軍上攻，台積電ADR周三收漲2.03%，今日以296元開高，股王大立光、鴻海也是上漲表現，大盤指數早盤一度大漲逾百點，各類股上漲居多。

台積電 美股

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