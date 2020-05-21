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美股四大指數收盤漲逾1% 台股開高走高挑戰年線

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導

美國50州全面重啟、油價重返10週高點，激勵美股四大指數昨日收盤均上揚1.5%。帶動台股今（21）日開盤以10,933.21點開出，上漲25.41點，在大立光、鴻海、台積電的領軍下，指數穩步向上墊高，並挑戰年線位置。

昨日美股開高走高，受惠全美50州陸續解封，加上原油庫存意外下降，激勵西德州原油登上10週來新高，美股四大指數歡聲雷動；科技股FAANG亦表現強勁，其中臉書與亞馬遜收盤創下歷史新高，主要指數收盤均上揚超過1.5%，標普500回升至2個月來新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲369.04點，或1.52%，收在24,575點；標普500指數上漲48.67點，或1.66%，收在2,971.61點；Nasdaq指數上漲190.67點，或2.07%，收在9,375.77點；費半指數上漲65.17點，或3.67%，收在1,840.79點。

在昨日籌碼面部分，三大法人合計買超64.35億元。其中外資買超43.9億元，投信買超10.61億元，自營商買超9.85億元。資券變化方面，融資增7.64億元，融資餘額為1,133.68億元，融劵增0.48萬張，融券餘額為88.43萬張。外資台指期部位，多單加碼55口，淨多單部位36,013口。借券賣出金額為49.5億元。

投顧法人表示，台股指數昨日再度緩步墊高，即將於近期第三度挑戰年線11,000點，但量能尚未跟上，較缺乏迅速突破年線壓力的動能。目前指數於月線及年線間震盪整理，籌碼面上外資有買盤逐步回溫跡象，可望使台股維持盤堅震盪格局。

台股指數 美股

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