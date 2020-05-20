台股520行情「不漂亮」 法人：短線不易突破萬一

台股受到新冠肺炎疫情、美中貿易衝突升溫等因素干擾，今年520行情並「不漂亮」，法人指出，在權王台積電、股王大立光兩大「心理關卡」突破前，行情不易衝破11,000點，以盤代跌是最好走法。

台股今（20）日收盤上揚47點或0.44%，漲幅與2016年蔡英文第一任總統就職當日相當，但低於2012年前任總統馬英九第二任就職日的0.57%，而在小英就職演說完後，大盤指數甚至殺至10,860點接近平盤，今年520行情走勢「略嫌平淡」。

日盛投顧總經理鍾國忠認為，台股自8,523點反彈以來，累計上漲將近三成或2,500多點，漲勢太快導致追價意願不高，加上年線套牢壓力沉重，近期短線客高出低進價差操作盛行，這由近八日連續出現量價背離可以印證，也顯示大盤「有熱度，但沒強度」。

以指標股來看，鍾國忠分析，台積電受制於新冠肺炎疫情肆虐，以及美國擴大對華為管制等因素，在4月法說會見高後一路盤軟，至於大立光則跌至所有均線以下，多頭在這兩大「心理關卡」表態走強前，以盤代跌機會較大。

群益投顧董事長蔡明彥指出，市場資金充沛、低利率等利多，與台股漲多、經濟數據欠佳等利空拉扯，是昨日台股波動相對較小的主因，短線行情偏年線、月線區來回整理，後市觀察新冠肺炎是否二度爆發、中國大陸對華為事件反制措施，以及台股放空令何時解除等。

針對小英就職演說提出新的「六大核心戰略產業」，台新投顧副總經理黃文清認為，與目前五加二產業政策做對比，比較明顯有承繼與聚焦關係的是資訊科技、生物醫療、國防戰略、以及綠電再生這四類，分別對應五加二產業中的亞洲矽谷、生技醫藥、國防工業與綠能科技。

至於5G與資安以及民生戰備這兩項，則屬於因應科技發展與國際局勢變遷，而必須加速發展的目標。