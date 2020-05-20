總統就職日連五年收紅 520後法人點名看好這些族群

台股今(20)日以10,907.8點作收，衝上10,900點關卡，三大法人全數買超，統計2016年來，520總統就職日當天已是連5年收紅，法人對台股後市審慎樂觀，但經過4月強勢反彈後，5月再大漲的機率不大，預期短期行情將以區間整理格局為主，個股表現優於指數表現，至於選股上首選半導體、5G、伺服器、高殖利率、生技、低基期傳產股等。

台股今日以10,892.76點開高，上漲32.32點，指數開高走高，衝破10,900點大關，一度衝達10,933.98點，上漲73.54點，但總統蔡英文開始就職演說後，大盤指數卻是往下走低，一度下滑至逼近平盤的10,860.15點，指數終場收在10,907.8點，上漲47.36點，漲幅0.44%。

三大法人買超62.93億元，其中外資買超42.77億元，投信買超10.31億元，自營商買超（合計）9.84億元；統計2000年以來，520當日台股上漲9次，下跌12次，平均上漲機率42%，且自2016年以來，連續5年在就職日當天都收紅。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，新冠肺炎疫情及中美貿易戰發展仍將是牽動股市表現的焦點，在疫情方面，即使國際疫情確診人數持續增加，但最高峰已出現在4月，增幅斜率卻已有趨緩跡象，如美國每日確診人數停滯在3萬人，顯示封鎖隔離初見成效，在疫情趨緩下，歐美國家開始考慮逐步解封。

魏永祥指出，例如美國已多個州政府訂出解封指引，西班牙4月14日部分解除封鎖，營建業及製造業可局部恢復生產，德國則是4月20日解封，如福斯、賓士等車廠逐步復工。接下來市場將關注歐美國家解封後的疫情是否再度爆發，若疫情再度出現擴大現象，不利股市止穩，反之，若疫情能持穩，解封有助帶動經濟彈升。

中美貿易戰方面，川普禁止聯邦僱員退休金投資中國企業股票，美國商務部週五發佈對中國大陸出口限制，阻止華為使用美國技術，在雙方衝突升溫下，讓台股短線面臨回檔壓力。

魏永祥認為，美台5月財報季即將結束，第1季財報與第2季展望將牽動市場對下半年企業獲利的預期，可觀察獲利修正潮是否近尾聲。整體來看，台股經過4月強勢反彈後，5月再大漲的機率不大，預期5月底行情將以區間整理格局為主，個股表現將優於指數表現。

他強調，選股方面，5G相關、伺服器、半導體等族群持續看好，另外，跌深的優質中小型股、高殖利率股等也可列為選股方向。

統一中小基金經理人林世彬表示，近日市場擔心美中貿易戰、科技戰再度開打，恐造成資本市場震盪不安，但從幾個方向思考，評估現階段美中緊張情勢對股市影響應是短暫且有限。

他指出，美國針對華為，意在防止竊密與打壓中國5G發展，這是老調重彈，且美國疫情尚未結束，就急著對中國下手，其背後另有政治目的，由於美國國內對總統川普防疫不力的民怨升溫，川普藉由打中國來轉移焦點，是總統大選前的政治操作手法。

其次，美國打華為會傷害到主要供應商台積電，台積電日前應美方要求，宣布赴美設廠，給足美國面子，美國政府沒有必要重手給予打擊。再者，美國疫情和緩後，川普政府仍需將政策重點放在振興經濟，以爭取選票、取得連任。因此，預期美國11月大選前，美中雙方仍會持續你來我往交鋒，但應會避免擦槍走火。

針對疫情對資本市場的影響，林世彬表示，全球經濟成長率已因應肺炎疫情下修，第1季末、第2季初受衝擊最大，已是市場共識，最壞情況已過，且第2季開始有補庫存的需求，國際股市也持續反彈。

在美國帶頭祭出接近零的低利率以及無限量化寬鬆之下，全球資金充沛，台幣走勢表現相對新興國家穩定，對台股形成有力支撐。隨著歐美等國重啟經濟活動、交通逐漸恢復，激勵國際油價反彈站上每桶30美元。幾個重要指標皆顯示情勢往正向發展，帶動市場樂觀情緒。