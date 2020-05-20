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台股收漲47.36點 三大法人買超62.93億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今（20）日開高震盪收高，盤面上蘋概三王中僅鴻海收黑，權王台積電、股王大立光上漲作收，加上防疫股續揚，指數雖一度下滑至近平盤，終場則是以10,907.8點作收，上漲47.36點，成交量1,686.95億元，連續5年520總統就職日收紅；三大法人買超62.93億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超42.77億元，投信買超10.31億元，自營商買超（合計）9.84億元，其中自營商（自行買賣）買超4.97億元，自營商（避險）買超4.86億元。

台股今日以10,892.76點開高，上漲32.32點，指數開高走高，衝破10,900點大關，一度衝達10,933.98點，上漲73.54點，但總統蔡英文10時開始就職演說，大盤指數卻是往下走低，一度下滑至逼近平盤的10,860.15點，盤面上台積電、大立光、聯發科等是多頭指標，防疫股包括口罩、疫苗、耳溫槍、呼吸器等股也是走揚，指數終場收在10,907.8點，漲幅0.44%，站上10,900點大關。

自營商 台積電 台股 三大法人

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