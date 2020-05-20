520總統就職行情支持 台股上漲47點收10,907

台股今（20）日在520總統就職的支撐下，指數以小漲開出，買盤點火權值股大立光、聯發科等，成為盤中多軍要角，帶動指數穩步突破10,900點關卡，盤中最高至10,933點，惟蔡英文總統開始進行演講時，指數出現回檔，演說完畢後更進一步拉回至平盤，不過仍力守於平盤上震盪，尾盤多頭再奮力出擊，強拉升指數守穩10,900關卡，終場以10,907.80點作收，上漲47.36點，成交量1,686.9億元。

美股昨日震盪走低，由於美國媒體質疑Moderna的疫苗療效恐不如市場想像的良好，造成主要指數表現疲弱；加上道瓊成分股沃爾瑪與家得寶財報好壞不一，消費、航空、金融股走勢轉弱，拖累道瓊與標普500收盤均下跌超過1%。

而亞洲主要今日表現漲跌互見，日股開高走高近0.8%，韓股開低翻紅走高近0.3%，台股開高走低，力守於平盤之上震盪，陸、港股則開低震盪小跌。

今日總統蔡英文正式展開第二任期，早盤多頭點火主要權值股大立光、聯發科等，帶領台股早盤突破10,900點關卡，不過蔡英文進行就職演說時，台積電漲幅收斂、鴻海近一步翻黑等，使得加權指數漲幅收斂至平盤，不過仍維持平盤之上震盪，尾盤多頭再度奮力出擊，強拉指數守穩整數關卡。

回顧2016年5月20日蔡英文上任總統時，指數是8,131.26點，2017年5月指數即站上萬點，直到2018年10月才因美中貿易戰影響短暫跌破萬點，不過已寫下歷年最長萬點紀錄。而2019年1月重回萬點後，2020年1月更站上12,197點，創下歷史次高紀錄。

統計台股在2016年5月20日到2020年5月19日的表現，加權指數漲幅達33.56%，櫃買指數漲幅則有17％;整體上市櫃公司市值從25.72兆增加至36.37兆元。近四年台股的日均成交量為1,395億元，也較2016年日均量873億元有明顯增加。

兆豐投顧董事長李秀利認為，台灣在防疫上超前部署，在投信與官股券商偏多操作下，力抗外資賣壓，使得台股520前的行情已經相對有支撐。520後有沒有追漲力道則需觀察基本面，看股價是否仍具有合理性，營收獲利成長趨勢仍否還在、評價是否仍有上調空間等。