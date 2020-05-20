就職演說盛讚防疫成績 生技、口罩股助攻520行情

台股今(20)日開高一度拉升至10,933.98點，但總統蔡英文10時開始就職演說，大盤指數卻是往下走低，一度下滑至逼近平盤的10,860.15點，盤面上，以口罩、疫苗、耳溫槍等防疫股表現較為搶眼，法人表示，主要是市場對520的期待，可惜利多不如預期，引爆盤中賣壓，後續操作上應謹慎。

台股今日以以10,892.76點開高，上漲32.32點，指數開高走高，衝破10,900點大關，一度上漲73.54點，過去4年520當日全數收紅，今日總統蔡英文在就職典禮上發表演說，大盤指數卻險些滑落至平盤之下，法人表示，應是與總統就職演說內容不如預期，引發獲利了結賣壓有關。

蔡總統在演說中強調台灣的防疫成績，且說明六大心戰略產業，將以半導體及資通訊產業優勢，促進物聯網和人工智慧的發展；發展資安產業；打造接軌全球的生物及醫療科技產業；進軍航空及太空產業；加速發展綠電及能源產業；建構民生及戰備產業。

台股走勢震盪，盤面上的亮點首推生技及防疫股的表現，口罩的恆大、康那香亮燈漲停，高林旗下高昌生醫完成新冠肺炎呼吸器開發，計畫申請美FDA認證，激勵高林股價漲停；國光生疫苗開發新進展，股價續上漲，漲幅逾6%，權王台積電守住紅盤穩住多頭軍心，股王大立光也走揚。

證券分析師黃漢成表示，指數高檔震盪，上有11,000點及年線反壓，下有季線支撐，後續的表現要觀察外資態度、美股表現及疫情的影響等；市場期待520利多，但顯然不如市場預期，引爆一波的獲利了結賣壓。

他指出，面對目前的情況，在操作上要謹慎保守，布局上可以留意生技股，選擇績優、防疫題材股，逢壓回可尋找買點。

證券分析師張陳浩則是直言，總統就職演說沒有新意，且對兩岸關係沒有著墨，同時，並未對經濟復甦的啟動有所說明，讓原本期待利多的投資人變成失望性賣壓，從演說開始後指數一路走跌可以看出來。

他表示，防疫股是盤面上的亮點族群，但要留意的是，是否已將未來的利多也都提前反映了，從口罩、耳溫槍到疫苗，幾乎都是大漲的一大段，後續值得觀察；另外，由於美股表現算是強勢，加上資金氾濫，支撐這一波台股表現，後續要突破11,000點，得先整理，電子股打第二支腳，另外，如果疫情趨緩或是疫苗提早問世、經濟恢復啟動，則可望再推升大盤漲勢。

張陳浩表示，短線電子股建議先避開，布局傳產優先，包括塑化、水泥、食品股等值得留意。