永固-KY今上市 股價未見激情

預拌混凝土廠永固-KY（5546）今（20）日上市交易，每股參考價58.5元，早盤短暫走高，來到最高價62.3元，漲幅高達6%。不過，盤中股價表現震盪走低，漲勢收斂，漲1%。

永固以大陸重慶為主要銷售市場，因受新冠肺炎疫情衝擊，今年1到4月累計營收為12.42億元，年減21.02%。公司4月在上市前業績發表會時表示，營運受疫情影響並不大，隨著大陸營建工地復工動作已逐漸恢復，之後營收、獲利表現有望重返成長軌道。

永固今年1月獲證交所核准上市，目前資本額為6.8億元，近年營收、獲利呈現成長，2019年營收為61.23億元，年增23.25%；稅前純益為5.94億元，年增8.79%；每股稅後純益（EPS）為7.14元。

永固從事預拌混凝土生產及銷售，主要市場為大陸重慶，2019年生產量為273萬立方公尺。永固表示，產品供應於建築工程、公路工程、橋樑工程、隧道工程及輕軌等大型建設，目前手中包括重慶輕軌4號線、5號線、9號線等在建工程。

值得留意的是，永固存貨週轉率高達116.97，應收帳款周轉率為1.75。公司指出，接單以大型工程為主，因工期較長，存貨周轉天數達2到3天，所以客戶會給付保證金，導致存貨週轉率偏高、應收帳偏款周轉率較低的情況。

展望未來，永固看好大陸政策利多，包括「一帶一路」、「長江經濟帶」、「成渝城市群開發總體戰略部署」、「重慶市五大功能區域戰略」等，有望加快重慶基礎建設投資，還有房市買氣、建商推案意願增加，當地混凝土需求有望提升。