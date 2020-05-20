520就職 生技股上演慶祝行情

總統蔡英文5月20日展開第二任任期，今天舉行就職演說，總統在演說中感謝全國防疫團結一心，防疫概念股也順利啟動慶祝行情。其中，恆大（1325）股價再攻漲停外，國光（4142）積極發展疫苗，今（20）日股價再度大漲，高端也由黑翻紅，攻上漲停的生技股包括泰福-KY（6541）、盛弘（8403）等攻上漲停。

受到疫情影響，改變生技股的需求，推動投資人吹捧相關的防疫需求族，包括醫藥、檢測、疫苗、原料藥股等類股都出現飆漲。市場專家指出，生技股屬於新創產業之一，今年受到新冠疫情衝擊，造成全球確診人數大幅攀升，引發生技醫療相關需求，短期疫情無法解決下，相關類股依舊是台股盤面最夯的族群。

法人也認為，隨著疫情演變，口罩依舊是需求量最夯的族群，恆大漲幅已經很大，然而該公司公布4月每股賺1.6元，今天吸引市場資金再度追進。另外，隨著疫情變化，全球都在等疫苗，所以疫苗概念股成為市場資金追逐的標的，高端今年以來大漲一倍後，國光生技也開始吸引買盤布局，最近都出現大量換手走勢。

國光是國內目前肺炎Covid-19疫苗研發進度明確，預計8月要開始進入第一期人體臨床試驗，同時也正在溝通當中，希望能比照美國疫苗研發經驗，縮短數據審查時間為2個月。國光生技昨天寫下成交量達13萬張，今天盤中一度開低來到51元，盤中股價再度吸引買盤，最高來到57.5元，成交量不到10點30分又達到9萬多張順利換手。

最主一個利多題材，未來只要全球有疫苗研發出來，由於新冠肺炎已經是全球性的傳染病，研發出來的國家，很有可能會將技術開放出來，讓全球都有機會打到疫苗，如果真有這個時候，國光生技將成為國內最直接的受惠股。

國光生技目前無菌針劑充填線產能年產能是2,500萬劑，早就開始進行第二條無菌針劑充填線擴充計畫，預計明年下半年可望開始商業量產，新廠建成後會預估產能增加3倍；不管是在流感疫苗市場供應量增加，還是未來新冠疫苗需求，國光新產能剛好能急速供應，使得新廠擴建完成的效益急速顯現。

另外，疫情也改變美國想要推動藥品美國製造，相關受惠概念股如泰福-KY（6541）等已經在美國生產，將成為直接受惠業者。根據外電報導，美國白宮正準備發出行政命令，要求包括藥品，醫療用具，半導體產品等涉及國家安全物資，全都必須是「美國製造」，減少對於外國產地的依賴。