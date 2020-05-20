聽新聞
test
0:00 / 0:00
520就職 台股開高走高衝破10,900點大關
總統蔡英文今（20）日就職典禮，過去四年的520當日，台股都收紅，早盤以10,892.76點開高，上漲32.32點，指數開高走高，衝破10,900點大關，一度衝達10,929.65點，上漲69.21點。
美股周二收跌，道瓊工業指數收跌390.51點，跌幅1.59%，以24,206.86點作收；標普500指數收跌30.97點，跌幅1.05%，收在2,922.94點；那斯達克指數收跌49.72點，跌幅0.54%，收在9,185.10點。
台股早盤開高，台積電 ADR周二收在 50.81美元，下跌1.06美元，跌幅 2.04%，台積電今日則是以293元開高，盤中漲幅0.34%；大立光、鴻海也開高；另外聯發科、瑞昱持續上漲，蘋概三王成為穩軍領攻指標，防疫股、生技股也有表現，推升指數走高，衝破10,900點大關，為520行情拉開序幕。
根據統計，近20年來520當日上漲8次，下跌12次，上漲機率40%，平均漲幅0.63%，下跌機率60%，平均跌幅1.53%；不過，總統蔡英文在2016年就職以來，過去四年520當天都是收紅，今日大盤開高走高，也拉開好兆頭。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言