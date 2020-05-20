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蔡英文兩大挑戰：處在美中危險關係的中心、經濟恐萎縮

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520就職 台股開高走高衝破10,900點大關

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
總統蔡英文今（20）日就職典禮，台股早盤以10,892.76點開高，上漲32.32點，指數開高走高，衝破10,900點大關。圖／聯合報系資料照片
總統蔡英文今（20）日就職典禮，台股早盤以10,892.76點開高，上漲32.32點，指數開高走高，衝破10,900點大關。圖／聯合報系資料照片

總統蔡英文今（20）日就職典禮，過去四年的520當日，台股都收紅，早盤以10,892.76點開高，上漲32.32點，指數開高走高，衝破10,900點大關，一度衝達10,929.65點，上漲69.21點。

美股周二收跌，道瓊工業指數收跌390.51點，跌幅1.59%，以24,206.86點作收；標普500指數收跌30.97點，跌幅1.05%，收在2,922.94點；那斯達克指數收跌49.72點，跌幅0.54%，收在9,185.10點。

台股早盤開高，台積電 ADR周二收在 50.81美元，下跌1.06美元，跌幅 2.04%，台積電今日則是以293元開高，盤中漲幅0.34%；大立光、鴻海也開高；另外聯發科、瑞昱持續上漲，蘋概三王成為穩軍領攻指標，防疫股、生技股也有表現，推升指數走高，衝破10,900點大關，為520行情拉開序幕。

根據統計，近20年來520當日上漲8次，下跌12次，上漲機率40%，平均漲幅0.63%，下跌機率60%，平均跌幅1.53%；不過，總統蔡英文在2016年就職以來，過去四年520當天都是收紅，今日大盤開高走高，也拉開好兆頭。

520 台積電

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