美股收跌逾1％ 台股520行情支撐指數開高穩步走高

儘管昨日市場質疑Moderna疫苗療效，使得美股四大指數收均下跌逾1%，不過台股今日在520行情的支持下，指數以10,892.76點小漲32.32點開出，買盤點火權值股大立光、聯發科等，成為多軍要角，帶動指數穩步突破10,900點關卡。

昨日美股震盪走低，早盤美股短暫走低後，四大指數盤中一度全數翻紅，不過受到美國媒體質疑，Moderna的疫苗療效恐不如市場想像的良好，而造成主要指數快速走低；且道瓊成分股沃爾瑪與家得寶財報好壞不一，消費、航空、金融股走勢轉弱，拖累道瓊與標普500收盤均下跌超過 1%。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌390.5點，或1.58%，收在24,206點；標普500指數下跌30.9點，或1.04%，收在2,922.94點；Nasdaq指數下跌49.72點，或0.53%，收在9,185.10點；費半指數下跌6.92點，或0.38%，收在1,775.61點。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超69.11億元。其中外資買超46.52億元，投信買超10.06億元，自營商買超12.55億元。資券變化方面，融資增6.42億元，融資餘額為1,126.04億元，融劵減1.19萬張，融券餘額為87.95萬張。外資台指期部位，多單加碼1,473口，淨多單部位37,430口。借券賣出金額為36.9億元。

投顧法人表示，美中關係因為疫情蔓延而惡化，加上美國再度出手禁止華為，壓抑台股無法突破10,900關卡。不過，由於美國疫苗出現好消息，且Fed主席釋出超鴿派言論，加上隨全球解封動作加快，經濟回溫有望。考量本周中國即將召開兩會，市場觀望兩岸關係後續發展，追高意願較低，但加權指數於月線形成有效支撐，整體盤勢區間震盪格局不變。