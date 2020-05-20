3利多激勵 台股喜迎520行情

台股喜迎五二○行情，昨天開高勁揚逾百點。市場專家指出，受惠三利多激勵，包括美股道瓊指數大漲逾九百點、國家隊護盤強化五二○效應、押寶買盤點火卡位利基科技股等，帶動指數衝高大漲，表現相對強勢。

新冠肺炎疫苗臨床實驗報佳音，美股十八日大漲，主要指數漲幅逾百分之二點四，亞股昨天全面收紅，台股也在各項利多的發酵下，終場大漲一一九點、收一○八六○點，站上月線，上市櫃總成交量為一八五二億元。

三大法人全面翻多，創本月以來最大買超金額。外資在連五賣之後轉為買超，昨天買超四十六點五億元；自營商連三賣之後轉多，昨日買超十二點五億元；投信連二賣之後轉多，昨買超十億元。三大法人合計買超六十九點一億元。

另外，市場主力大舉借資，挺進國光生、高端疫苗等生技族群，融資金額餘額居高不下，傳出某些小型券商甚至額度用罄。八大公股行庫昨日雖賣超廿點六億元，但大舉買超鴻海、國巨、和碩、南電等科技股。

電子股仍是主力族群，但是，其他類股也各擁利多。防疫概念股受惠於美國疫苗研發傳捷報；全球許多地方逐漸解禁，國際油價漲到兩個多月來新高，不但激勵塑化類股走強，汽車及航空股也吸引買盤；５Ｇ及伺服器需求持續旺盛，概念股成為盤面強勢股。

展望後市，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，若疫情進一步受控，電子股有望走強。在國內疫情逐漸受控的狀況下，內需傳產股未來也有表現機會。由於市場對下半年消費動能回溫狀況仍有疑慮，選股不選市是當前較佳的布局策略。