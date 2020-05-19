費半大漲+陸廠去美化趨勢 IC設計、記憶體兩大族群攻高

美國新冠肺炎疫苗試驗結果報喜，激勵台股今（19）日反彈119點，聯發科（2454）、威剛等IC設計、記憶體相關個股，拜美費半指數大漲4.8%，以及陸廠去美化趨勢，短多積極卡位，股價紛紛攻高。

美國生技公司Moderna新冠肺炎人體疫苗試驗結果傳出佳音，加上美聯準會（Fed）主席鮑爾信心喊話下季經濟將重返成長，美股四大指數強力反彈，尤以費半指數漲幅達4.8%最大，台股今日隨亞股同步收高，重登5日、10日線。

盤面上漲家數將近八成，台積電、台塑四寶、大型金控等權值股普遍上揚，其他強勢族群除籌碼尚未失控的防疫概念股外，伺服器、主機板、汽車零件、運動休閒，以及IC設計、記憶體等相關個股，走勢也相對整齊。

美國擴大管制供貨華為效應餘波盪漾，大立光、南電、京元電等受衝擊個股持續弱勢，但相對IC設計族群可望因華為加速「去美化」腳步，股價強勢攻高，可望趁機擴大陸廠市占率的聯發科，獲外資大力敲進，股價連二紅，並創去年12月18日來新高。

力旺、M31等矽智財廠，以及驅動IC廠矽創、指紋辨識IC廠神盾今日大漲7%至10%，至於信驊、矽力-KY、世芯-KY等收盤同步創下掛牌後天價，多頭氣勢如虹。

記憶體股因並非特別替華為設計或研發，目前仍可正常出貨，包括南亞科、華邦電、旺宏、威剛、十銓等相關上下游廠商，在打出短底後，今日同步轉強收高。

法人指出，台股上檔面臨年線反壓，加上季線扣抵仍處高位，隨資金行情的軋空力道趨緩，預估指數將在月線到11,000點間震盪整理，操作策略上，建議篩選技術面多頭架構並沿著短期均線墊高的標的，籌碼面則避開外資與投信對作個股。