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外資終止連五賣 買超最愛這十檔

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今(19)日開高收10,860.44點，上漲119.89點，三大法人買超69.36億元，其中外資買超46.49億元，終止連五賣，統計買超前十檔個股中，買超欣興15,010張居冠，其次是中信金及華航，華為概念股中獲外資點名看好的聯發科也獲得外資買超9,881張；賣超冠軍則是鴻海，遭外資賣超19,110張，連六賣，台積電也還擺脫外資賣超命運。

台股今（19）日以10,812.79點開高，一度衝達10,924.79點，站上10,900點關卡之上，可惜蘋概三王中僅台積電收紅，大立光及鴻海股價翻黑作收，華為概念股漲跌互見，以聯發科、瑞昱等股表現強勢，大盤指數幅雖然在盤中收斂，但在資金點火塑化、航運、汽車傳產股之下，終場以10,860.44點作收，上漲119.89點，成交量1,852.94億元。

三大法人今日全數買超，合計三大法人買超69.36億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超46.49億元，投信買超10.31億元，自營商買超（合計）12.55億元，其中自營商（自行買賣）買超6.99億元，自營商（避險）買超5.55億元。

台股今日收漲1.12%；統計2000年以來520行情表現，前5個交易日上漲機率40%，平均漲幅1.66%，520當天上漲機率40%，平均漲幅0.63%，520後1日上漲機率45%，平均漲幅0.96%，法人看好首季財報佳，第2季營運樂觀，高殖利率等題材，但值得留意的是外資的動向。

外資今日轉為買超，金額並不大，僅買超46.49億元，買超前十大個股依序是欣興、中信金、華航、新光金、緯創、聯發科、兆豐金、群創、廣達、第一金；但賣超前十大則依序是鴻海、元大金、聯電、富邦VIX、京元電子、和碩、旺宏、南亞科、燿華、長榮等。

受到美國再祭出對華為的封鎖令衝擊，華為概念股連日來股價出現下挫，但今日已有不少個股回穩，除了聯發科、瑞昱之外，漲幅逾2%的有嘉聯益、璟德等，另外，聯詠、國巨、台燿、同欣電、華通、南亞科、穩懋等漲幅逾1%。

台積電今日以294元開高，盤中漲幅收斂，收291.5元，上漲1.5元，漲幅0.51%，外資仍是賣超1,108張，但投信買超1,244張，自營商買超160張，三大法人合計買超296張。

鴻海收在74.8元，下跌0.2元，跌幅0.26%，外資賣超19,110張，連六賣，投信買超96張，自營商買超295張，合計三大法人賣超18,719張；股王大立光由紅翻黑，收3,845元，下跌15元、跌幅0.38%，外資今日賣超161張，連七賣，投信賣超22張，自營商買超2張，合計三大法人賣超181張。

外資 自營商 三大法人 台股

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