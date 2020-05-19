三大法人買超69.36億元 台股漲119.89點

美股開高走高激勵今（19）日台股收漲119.89點，收在10,860.44點，成交量達1,852.94億元，三大法人一同買超69.36億元，其中，外資買超46.51億元、投信買超10.31億元、自營商買超12.55億元，隨520總統就職典禮即將到來，台股明日將有望挑戰再攻「萬一」關卡。

台股早盤一度站上10,900關卡，不過近關情怯加上資金轉向傳產族群點火，使指數漲跌收斂，不過權王台積電回神，引領市場信心，而昨日弱勢的華為概念股，今日部分個股進行跌深反彈，包含：矽創、敦泰等，不過，南電、欣興、京元電子表現依舊弱勢，壓在盤下。

今日資金轉向傳產股點火，受到國際原油價格上漲帶動，塑化類股今日也一吐怨氣，台達化、國喬亮燈攻漲停，台塑四寶也走高；汽車類股也有盤盤支撐，裕隆、和泰車領頭上漲。而防疫概念呈現兩樣情，合一、國光生、恆大、高端疫苗等攻上漲停，而松翰、瑞基、泰博、熱映等跌幅較深。