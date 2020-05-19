台股收漲119.89點站上5日線 三大法人買超69.36億

台股今（19）日開高，一度衝達10,924.79點，可惜蘋概三王僅台積電收紅，大立光及鴻海翻黑，華為概念股漲跌互見，大盤指數漲幅收斂，但在資金點火傳產股之下，終場以10,860.44點作收，上漲119.89點，成交量1,852.94億元；三大法人買超69.36億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超46.49億元，投信買超10.31億元，自營商買超（合計）12.55億元，其中自營商（自行買賣）買超6.99億元，自營商（避險）買超5.55億元。

台股今日以10,812.79點開出，一度攻上10,900點之上，但是大立光及鴻海翻黑，台積電漲幅也收斂，不過華為概念股的聯發科、瑞昱仍是市場追逐標的，加上資金轉進傳產股的塑化、航運、汽車等股，終場收在10,860.44點，漲幅1.12%。

統計2000年以來520行情表現，前5個交易日上漲機率40%，平均漲幅1.66%，520當天上漲機率40%，平均漲幅0.63%，520後1日上漲機率45%，平均漲幅0.96%；法人看好首季財報表現佳，第2季營運樂觀股的後市。