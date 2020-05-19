護盤有功！國泰金法說公布首季加碼台股逾500億元

國泰金今（19）日下午舉行線上法人說明會，旗下國壽第1季國內外股票部位合計增加760億元，其中台股就增加500億元，勇於危機入市，膽識過人 。同時公布2019年底金控每股隱含價值（EV）亦從71.5元提高至74.1元。

國壽首季加碼台股500億元後總部位金額為3720億元，比重5.8%，比2019年底的7.9%低，表示還有加碼空間。國外股票也加碼了260億元，但海外債金額減碼了280億元，比重維持不變在58.9%。現金部位明顯減少850億元。避險前經常性收益率在3.11%。第1季的外幣避險成本1.69%。 避險後投資收益率達4.16%，

第1季帳面淨值4791億元，但金融資產未實現損失有136億元，相較2019年底國壽此數字是正數未實現利益1153億元，顯示這波金融市場動盪，讓資產帳面上的評價大幅蒸發高達1289億元。

國泰人壽2019年底的隱含價值(EV)及精算評估價值(AV）方面，隱含價值從2018年底的8980億元，成長至2019年底的9350 億元，國壽每股EV159.8元，若換算金控股本，每股EV亦從71.5元提高至74.1元。沒有預期高，淨值從3870億元大幅升高至6210億元，但有效契約價值從7220降至5500億元所致。

另外，對於未來一年新契約價值預估亦從520億元降至350億元，未來一年對新台幣與美元帳戶投報率預估也降低，讓2019年底的精算價值從13510億元減少至12420億元。金控每股AV從107.5降至98.4元。

國泰世華銀銀行首季放款下降5%，存款餘額則成長7%，活存比在高水位，淨利差1.25%，主要因台外幣有顯著降息，商品讓存款利率有立刻下降，放款是逐月與逐季下降，速度比存款慢，因此利差首季呈現增加，資產品質逾放比0.15%，覆蓋率為1190%。中小企業放款2063億元，外幣放款2400餘億元，占比16%。海外獲利44億元上升，主要因資本利得操作放在海外，因此成長顯著，占盈餘比重達51%。

首季手續收入55億元，信用卡手收明顯下降，財管因保險減少所致，也跟去年比下降。整體手續費收入約降二成左右。