台股近關情怯...漲119.89點收10,860

美股開高走高，激勵台股今（19）日早盤一度站上10,900關卡，不過近關情怯加上資金轉向傳產族群點火，使指數漲跌收斂，終場上漲119.89點，收在10,860.44點，成交量達1,852.94億元。隨520總統就職典禮即將到來，台股將有望挑戰再攻「萬一」關卡，而台指期明日也將進行結算。

美國生技公司Moderna的疫苗帶來好消息以及經濟數據優於預期，帶動四大指數漲聲響起，另外，國際油價隨著供需重新平衡而走高，原油期貨價格收登上逾2個月高點，激勵今日亞洲股市普遍走揚，其中，日、韓、港股漲幅相對強勢。

權王台積電回神，引領市場信心，而昨日弱勢的華為概念股，今日部分個股進行跌深反彈，包含：矽創、敦泰等，不過，南電、欣興、京元電子表現依舊弱勢，壓在盤下。

今日資金轉向傳產股點火，受到國際原油價格上漲帶動，塑化類股今日也一吐怨氣，台達化、國喬亮燈攻漲停，台塑四寶也走高；汽車類股也有盤盤支撐，裕隆、和泰車領頭上漲。而防疫概念呈現兩樣情，合一、國光生、恆大、高端疫苗等攻上漲停，而松翰、瑞基、泰博、熱映等跌幅較深。

宏遠投顧副總陳國清指出，近期全球股市及個股股價大漲已充分反應大撒幣資金行情，甚至股價超漲到超出個股基本面，如今美中衝突再起的利空，即使今年520仍有撐盤再漲的機會，但是上漲空間將會有限，甚至有可能因利空出現漲多拉回，因此，建議投資人見好就收，逢高降低持股。