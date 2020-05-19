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台股四千金不同調 祥碩盤中翻黑

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

高速傳輸晶片祥碩（5269）第1季每股純益8.2元，奪下IC設計獲利王寶座，同時也推升近期股價直往上攻，正式躋身千金股，成為台股「四千金」，今（19）日則是出現震盪，早盤以1,120元開高，上漲20元，雖一度拉升至1,140元，但在高檔賣壓出籠下壓抑漲勢，一度翻黑下滑至1,065元，盤中跌幅逾2%。

祥碩第1季稅後純益4.93億元，季增104.56%，年增82.18%，每股純益8.2元，淨利率31.08%，季增10.53個百分點，年增13.37個百分點；單季每股獲利創下歷史新高，主要受惠於ADM晶片組訂單的加持，推升獲利表現。

祥碩第1季營收15.85億元，年增51.28%，毛利率52.42%，預估第2季可較去年同期成長，全年營運展望樂觀；外資看好祥碩具AMD、光環、監視器、全球資料中心、可攜式SSD、蘋果業務成長等利基，給予優於大盤評等，目標價調高至1,222元。

祥碩基本面表現佳，吸引資金持進駐，推升股價攻上千元之上，昨日盤中一度寫下1,150元歷史新高紀錄，今日股價卻出現開高走低的表現，早盤以1,120元開高，一度衝達1,140元，但盤中賣壓壓抑漲勢，股價翻黑，一度下滑至1,065元。

台股四千金中，股工大立光開高後下滑至平盤，矽力-KY、信驊則是上漲。

祥碩 台股

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