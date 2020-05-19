外資2020年買股大風吹 聯發科、智邦等上位

美國新冠肺炎疫苗初步試驗結果，傳出正面消息，加上聯準會主席鮑爾對經濟前景表示樂觀，美股四大指數上漲帶動下，台股今（19）日一開盤即一度飛越10,800、10,900點兩道關卡，指數大漲逾百點之際，外資今年以來積極加碼的聯發科（2454）、智邦等個股，成為市場關注焦點。

今年以來，美國、歐洲央行為因應肺炎疫情而陸續推動無上限量化寬鬆（QE），外資對台股操作呈買少多的景況，全年至今，僅在4月轉為買超207億元後，5月至昨日為止，再次賣超1,240.8億元，而累計今年以來，賣超金額達6,351.1億元，超過2000年科技股泡沫化、2008年金融風暴時的賣超金額，為歷年新高。

不過，在外資頻頻調節之際，也反手加碼今年產業前景佳、獲利有望成長的族群或個股，買超前五大個股，以金額來計算，包括5G晶片前景看好的聯發科達169.6億元最多，5G網通業績前景佳的智邦131億元排名第二，受惠疫情而帶動伺服器業務的緯穎71.8億元、工業自動化需求谷底回溫的上銀44.6億元、受惠5G趨勢的矽力-KY42.2億元緊追在後。

統一投顧指出，觀察近期經濟數據，由於美國解封、經濟逐漸復甦，經濟數據不再惡化，本周將陸續公布的數據，包括周四將公布的初領失業救濟金人數，預期將由298萬人下降至242萬人，且5月MARKIT製造業PMI將由36.1回升至38，不再惡化，顯見美國經濟回溫現象，加上中國兩會召開，預期利多出台，有利台股多方表現，不過，由於美中關係近期趨於緊張，雙方科技戰有逐漸升溫跡象，因此，建議逢低布局外資買超族群，操作不追高。