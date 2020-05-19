短中均線蓋頭下彎 吳佩奇：月線支撐是防守重點

近期台股在上漲量縮、下跌量增的情形，大盤指數短中均線呈線蓋頭下彎顯示多頭氣勢受到壓抑。國泰證期分析師吳佩奇表示，目前短、中均線呈現死亡交叉，月線附近的支撐將是指數防守的重點，短線進出搭配風險控管將是較合理的做法。

近期盤勢在內資主導之下，雖再度站上11,000點關卡，然而隨著歐、美多個地區過早重啟經濟可能發生二度疫情的擔憂，加上MSCI季度調整調降台股權重，上周台股不敵外資調節近500億元而跌破短、中均線支撐。

美國強化對華為的禁令，台積電等多家業者訂單恐將受影響的疑慮，拖累昨（18）日台股跳空開低並回測月線。吳佩奇表示，上周外資在證、期、權同步偏空布局，代表市場多空態度的選擇權未平倉（賣權／買權）比率亦快速下滑至137%左右，顯示整體避險需求隨外資連續調節台股的動作帶動回升。