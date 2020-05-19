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安成AC-1101獲准進行第一期人體臨床試驗 股價大漲

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

興櫃的安成生技（6610）今（19）日上午公布，研發的AC-1101接獲美國FDA通知， 准予進行第一期人體臨床試驗。今天興櫃股價開盤漲幅達22%，來到9.85元。

安成生技研發之AC-1101接獲美國FDA通知，准予進行第一期人體臨床試驗，預計第一期109年12月底完成，不過，實際時程將依新冠肺炎（COVID-19）疫情進展及執行進度進行調整。

AC-1101為外用JAK抑制劑，適用於治療發炎性皮膚疾病如白斑症，拿到准許後，開始進行所有研發階段，包括臨床一期試驗、臨床二期試驗、臨床三期試驗、及新藥查驗登記審查。

白斑為一種發炎性皮膚疾病，截至目前為止，美國FDA尚未核准任何適用於白斑症治療之藥物。白斑症全球盛行率包含美國與中國約為0.5~2%人口。

安成公告，本公司開發模式係以研發為本並對外授權，由未來國際授權對象主導銷售。

FDA 興櫃

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