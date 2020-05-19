台積電回神 台股跳漲72.24點、開在10,812點

昨日美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，激勵今（19）日台股以10,812.79點開出，跳72.24點，盤中在權王台積電回神漲3元或1%之下，加權指數開盤5分鐘之內大漲逾150百點，站上10,900關卡。另外，部份華為概念股也進行跌深反彈，而防疫概念的恆大、合一、高端疫苗等已攻上漲停。

美國生技公司Moderna的疫苗帶來好消息以及經濟數據優於預期，帶動四大指數漲聲響起，美股道瓊指數上3.85%，收24,597.37點，標普500指數上漲3.15%，收2,953.91點，那斯達克指數上漲2.44%，收9,234.83點，費城半導體指數上漲4.8%，收1,782.54點；另外，國際油價隨著供需重新平衡而走高，原油期貨價格收登上逾2個月高點。

法人認為，台股近期二度挑戰年線未果，加上美中貿易紛爭再度升高，美國加大對華為禁令，使得指數回落月線支撐。本周中國即將召開兩會，市場觀望兩岸關係後續發展，及近期外資現貨持續站賣方，皆影響市場追高意願。惟美國疫苗發展進度超前，解封經濟回溫有望，故建議逢低佈局，不追高，聚焦汽車零組件、漲價概念股、PCB 及居家防疫等相關族群。