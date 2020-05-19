美國頒華為新禁令 法人點名贏家、輸家

美國宣布華為新禁令，摩根大通等五大外資分析，受到華為供貨限制，台積電、穩懋等概念股恐蒙受其害。但華為尋求中介供應商，以及非華為的大陸手機品牌可能崛起，IC設計大廠聯發科、小米等反向受惠。

摩根大通點名，台積電、穩懋、村田、聯詠、日月光投控和舜宇光學，將是首波受新禁令衝擊的半導體和手機廠，其次如穩懋、欣興、京元電等5G鏈也深受打擊。

里昂證券認為，台積電、穩懋、日月光、南電、京元電、海康威視、大華股份將是新賽局的輸家，聯發科、瑞昱、聯電和安立知（Anritsu）為贏家。

摩根士丹利則分析，穩懋、京元電受害最深，雙雙將評級降到「中立」，預期受惠的聯發科升為「優於大盤」，目標價470元。至於同為美系大行的高盛預期，穩懋、台積電受到衝擊，聯發科受益。

野村則是降評大立光、聯詠至「中立」，喊賣穩懋、匯頂，看好瑞昱、聯發科、小米、立訊、中興通訊等。

受到市場消息帶動，昨（18）日聯發科早盤一度漲停，終場大漲7.1%，收440.5元，但台積電下跌2.6%或8元收290元，穩懋、京元電、南電、欣興、聯詠、日月光投控等也普遍下跌，PCB的南電、欣興更成為重災區，被賣壓摜到跌停。