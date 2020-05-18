低油價不再是魔咒 野村喊買台塑、台塑化

油價見底？野村證券最新發布台塑（1301）、台塑化報告，看好PVC、PE等塑化品和煉油利潤改善，評級雙雙升為「買進」，目標價97元、113元。受利多帶動，塑化股今（18）日抗跌演出，台塑收漲1%，台塑化更漲逾3%。

野村表示，新冠肺炎對油價打擊還沒完，台塑又面臨MSCI調降風險，但也因為低油價，台塑高價庫存消耗後，可望於第3季起浮現「低油價效益」。貢獻台塑逾五成收入的PVC、PE利差亦逐漸改善，有利基本面反彈。

據統計，PVC和PE今年來利差均擴大三成之多，台塑此前也透露，手中握有的低價油，可望於下半年產生效益。野村評估，台塑今年獲利雖無可避免衰退，但半年度看，下半年會比上半年好，明年又比今年好很多，現在是抄底台塑良機。

野村對台塑今、明年每股純益（EPS）預估，分為3.98元、6.08元。新報告也首度提出2022年財測，EPS為7.31元。

台塑化隨油價反彈，煉油利差也逐步提升。統計4月下旬，台塑化煉油利潤（margin）下滑到每桶負20美元，迄今一個月，利潤改善到每桶負4美元，顯示高價油庫存陸續去化，同期台塑化學品利差也從每噸224美元，擴大到256美元。

野村指出，高油價雖有利塑化股，但台塑化不一樣，2018年油價飛越每桶60美元，台塑化獲利反而大減25%，因此其判斷適不適合買入股票，還有一個「油價近期不會高於60美元」的前提，但油價仍會緩步上漲，這樣的趨勢最有利。

據外資估計，台塑化今年EPS可能萎縮到2.81元，但明年可望反彈至5.56元，2022年進一步成長到6.72元。