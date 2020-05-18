外資賣超157億、連五賣 賣超這幾檔最多

台股今(18)日收10,740.55點，下跌74.37點，三大法人賣超167.83億元，外資賣超高達157億元，已是連續5個交易日賣超，仍然持續自權值股及金融股提款，權王台積電(2330)遭外資賣超高達42,709張最多、其次為富邦VIX、鴻海。

台股今日開低震盪，受到美中科技戰火再起，美政府再祭出新規定制裁華為，權王台積電、股王大立光、鴻海等走跌之外，華為概念股也受到衝擊，指數一度下探至10,730.7點，終場以10,740.55點作收，跌74.37點，成交量1,894.49億元。

三大法人賣超167.83億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超157億元，投信賣超8.5億元，自營商賣超（合計）2.31億元，其中自營商（自行買賣）買超0.3億元，自營商（避險）賣超2.62億元。

統計三大法人賣超前十名依序是台積電、富邦VIX、鴻海、京元電、玉山金、永豐金、欣興、群創、中信金、聯電；不過，今日外資買超個股前十名則依序是廣達、聯發科、元大滬深300正2、國泰美國道瓊正2、華通、中華電、遠東新、台塑化、聯強、東森。

群益葛萊美基金經理人吳胤良表示，台股本波從最悲觀的3月下旬以來，已反彈近2,500點，加權指數回到年線，近乎收復3月以來跌幅。

吳胤良指出，後市來看，短線漲幅已大，華為禁令恐短期衝擊電子族群，另外，部分地區疫情逐漸趨緩並可望重啟經濟活動，市場資金面持續寬鬆及各國救市措施實施積極，在市場多空訊息交錯下，料短期台股表現仍以區間波動為主。

吳胤良表示，操作上建議仍著重選股，建議可留意產業循環自谷底翻揚及新科技應用受惠族群，並搭配評價及股價位置偏低，同時具備現金殖利率優勢的標的。